Украинцы завоевали две медали в легкой атлетике на Паралимпиаде-2020

В пятницу, 27 августа, украинские легкоатлеты Юлия Павленко и Владислав Белый принесли сборной бронзовую и серебряную медали Паралимпиады-2020, соответственно. Первая заняла третье место на соревнованиях по прыжкам в длину, а последний – второе в метании копья, сообщает Обозреватель.

Павленко показала свой лучший результат с третьей попытки, прыгнув на расстояние 4,86 метра. Чемпионкой Игр в этой дисциплине стала бразильянка Сильвания Коста де Оливейра (5,00 метров), "серебро" завоевала представительница Узбекистана Асила Мирзайорова (4,91 метра).

Павленко показала третий результат в прыжках в длину. Источник: Сайт Паралимпиады-2020

Белый показал второй результат на соревнованиях по метанию копья с результатом 55,34 метра, который покорился ему с последней попытки. Другой украинец Александр Дорошенко закончил выступления на пятой позиции (54,07 метра).

"Золото" и "бронзу" в метании копья завоевали два колумбийца. Хосе Грегорио Лемос Ривас побил мировой рекорд (60,31 метра), а его соотечественник Луис Фернандо Лукуми Виллегас показал результат 54,63 метра.

Владислав Белый уступил первое место колумбийцу. Источник: Сайт Паралимпиады-2020

Напомним, что в первый день Паралимпиады-2020 представителям Украины удалось завоевать одну бронзовую и пять серебряных наград.