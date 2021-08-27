Гороскоп на 27 августа: кому повезет в любви, а кому стоит не вестись на провокации

Пятница, 27 августа, для Близнецов станет благоприятным днем для успешного выполнения важных задач, Львам стоит прислушиваться к интуиции и не вестись на уловки провокаторов, а Скорпионы могут получить много денег. Водолеям повезет в любви, а Козероги могут решиться на разрыв отношений или увольнение, сообщает Обозреватель.

Кто окажется в нужное время в нужном месте, а кому стоит обратить внимание на здоровье, читайте дальше. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака на 27 августа.

Овен

Сегодня вы невольно можете посадить такие семена, которые впоследствии прорастут и станут для вас очень значительным подспорьем. Это могут быть зачатки идей, новый бизнес, новая работа или инициативы, которые вы начните, а другие подхватят и воплотят в жизнь.

Телец

Вас постигнет большая радость, вы можете влиться в празднование какого-то события или просто окажетесь в каком-то веселом месте, где вместе с другими очень насыщенно проведете время. Впрочем, какие-то домашние мысли и хлопоты не дадут вам совсем уж раствориться в этом веселье.

Близнецы

Несмотря на пятницу и возможность немного расслабиться, вы только раскачались и вышли на заданную мощность. Это как раз тот случай, когда "нам хлеба не надо – работу давай". И вы упорно беретесь за самые сложные задачи и блестяще с ними справляетесь.

Рак

Вас с головой затянет в семейные дела, вы встречаетесь или общаетесь с родственниками, решаете их вопросы, можете даже стать удобной жилеткой для их слез и жалоб. Главное, не оставаться в этом состоянии надолго и вовремя выстроить границы.

Лев

Кто-то очень умело будет провоцировать вас на эмоциональные всплески, пытаться вызвать у вас определенный отклик, и здесь главное – не вестись на эти уловки, больше погрузиться в себя, слушать интуицию, может даже дистанцироваться от провокатора.

Дева

Вы склонны к очень тщательной и планомерной работе, когда все продвигается умеренно, согласно планам, намерениям и графикам. Но сегодня вас будут все время подгонять, требовать непременно ускориться и вы можете даже согласиться, несмотря на риски ухудшить качество работы.

Весы

Будьте сегодня особенно внимательными к собственным потребностям и к здоровью, сбавьте обороты, замедлитесь и расслабляйтесь. А если почувствуете такую ​​потребность – то и к врачу будет не лишним обратиться за помощью, или провести курс реабилитации или профилактики.

Скорпион

Вы будете сегодня едва ли не богаче всех, потому что деньги сыплются прямо к вашим ногам – успевайте только подбирать. Здесь и какие-то семейные средства, и заработки, и бизнес-инвестиции, и кто раскошеливается на благотворительные взносы. Словом, предполагается какой-то сплошной денежный ливень.

Стрелец

Хотя вам и будут предлагать все блага мира и всенародную поддержку во всех ваших начинаниях, но вы еще думаете, принять этот подарок, или самостоятельно достичь каких-то вершин. В конце концов, этот непростой философский вопрос вы и будете сегодня решать.

Козерог

Вас могут так достать, что в порыве страсти можете громко хлопнуть дверью и гордо уйти в никуда – или с работы или из дома, или из отношений. Конечно, потом можете и пожалеть, но если рассматривать все в долгосрочной перспективе, то этот поступок может быть вполне уместным.

Водолей

Вам будет везти в любви. То ли вы окажетесь в нужное время в нужном месте, то ли на вас обратит внимание очень приятный и достойный человек, но у вас будут все шансы привлечь к себе удачу и найти пару, если этот вопрос пока не решен.

Рыбы

В голове роится множество мыслей, вы себе рисуете какие-то планы, осмысливаете новые сведения, отвергаете лишнее и формируете свое будущее. И тут же, прямо сейчас к вам приходит информация, подтверждающая, что вы сейчас на правильном пути и можете достичь запланированного.