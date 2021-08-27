МХП Косюка отказывается от бренда Наша Ряба

Компания "Мироновский хлебпродукт" (МХП) отказывается от использования бренда "Наша Ряба". На упаковках продукции теперь размещают надпись "Та сама курочка", сообщил основатель МХП Юрий Косюк, сообщает UBR.

"Я решил сейчас отказаться от использования логотипа "Наша Ряба" на нашей продукции. Сейчас компании за красивой рекламой и упаковкой забывают о главном: потребитель покупает в первую очередь продукт, его качество и вкус" , – написал Косюк.

Он добавил, что 20 цифровых копий логотипа "Наша Ряба" в NFT формате выставлены на аукцион на криптовалютной бирже Binance. Вырученные средства от их продажи направят на благотворительность.

Отметим, что "Мироновский хлебопродукт" – один из крупнейших агропромышленных комплексов Украины, занимает более 50% украинского рынка производства курятины. Его доля экспорта составляет более 90%. МХП создан в 1998 году и объединяет 21 предприятие.