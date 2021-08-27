Порошенко назвал главную ошибку своего президентства

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко считает своей главной ошибкой на посту президента просчеты в кадровой политике, сообщает Украинская правда.

Отвечая на вопрос журналиста, он перечислил такие составляющие этой ошибки: короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга, корыстолюбие одних и нарциссизм других, а также, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции.

"Однако, в целом наша команда нашла или вырастила яркую плеяду талантливых управленцев в различных сферах, от армии до культуры, и в будущем еще будут в благоприятном случае для страны" , – заявил Порошенко.

Экс-президент также считает, что власть во времена его президентства выглядит достойно "на фоне зеленых дилетантов".

"За два года "зеленые" полностью разрушили реформу государственной службы, воплощенную нами на средства западных партнеров и не провели ни одного, подчеркиваю, ни одного честного и прозрачного конкурса" , – заявил Порошенко.

Он также вспомнил о скандалах, в которые попадали представители нынешней власти, а также раскритиковал программу "Большая стройка", назвав ее "преступным синдикатом".