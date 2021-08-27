Виноград: польза и вред для здоровья

Виноград, польза и вред которого обусловлены входящими в его состав компонентами, является одной из любимейших ягод большинства из нас. Она благотворно влияет на организм человека, но необходимо помнить и о мерах предосторожности при ее употреблении, сообщает Вести.

Есть масса свойств, благодаря которым виноград полезен для здоровья:

Виноград способствует укреплению стенок сосудов и сердца, насыщая кровь оксидом азота, препятствующим появление сгустков в ней. В силу этого выполняется профилактика сердечного приступа;

Польза винограда неоценима и для нервной системы – он защищает ее от напряжений, стрессов. Благодаря винограду вы сможете быстро восстановить силы, укрепить иммунную систему;

Виноград благотворно влияет на органы дыхательной системы, поэтому его рекомендуется употреблять людям, имеющим их болезни, в том числе страдающим астмой;

Благодаря винограду удается производить профилактику глазных заболеваний, ускорять их лечение;

Наличие кислот в винограде способствует снизить уровень холестерина в крови;

Виноград нормализует уровень в крови гемоглобина;

Он способствует устранению заболеваний грибкового происхождения;

Есть хорошая новость для представителей сильного пола, любящих виноград – польза для мужчин его тоже велика. Некоторые из них страдают такой проблемой как метаболический синдром, при котором на талии скапливаются жировые отложения, снижается уровень полезного холестерина, повышается уровень сахара в крови и артериальное давление. Эти явления способны привести к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий. Польза винограда для мужчин заключается в том, что он способен избавлять их от перечисленных проблем;

Представительницам прекрасного пола тоже следует обратить внимание на виноград – польза для женщин этих ягод значительна. В их косточках содержатся фитоэстрогены, которые по своему составу похожи на женские гормоны эстрогены. Благодаря этому виноград способствуют нормализации гормонального фона. В этом смысле он особенно полезный для тех женщин, у которых климакс – при нем выработка эстрогенов снижается, а они отвечают за хорошее состояние кожи, волос, ногтей.

Несмотря на все свои полезные свойства плоды считаются тяжелыми для пищеварения.

Какой вред они могут нанести организму?

В винограде содержится достаточно большое количество глюкозы, которая может навредить людям с сахарным диабетом, ожирением;

Людям с лишним весом следует потреблять ягоды в ограниченном количестве еще и потому, что они способствуют усилению аппетита;

Вред виноград может нанести и тем, кто страдает колитами, язвенной болезнью, поскольку содержит кислоты. В наибольшей концентрации они присутствуют в темных сортах растения. Они же могут провоцировать диарею;

Кислоты могут негативно воздействовать и на эмаль зубов, поэтому людям, у которых есть кариес, нужно есть ягоды с осторожностью. После приема необходимо ополаскивать ротовую полость, но нежелательно сразу чистить зубы щеткой, потому что это может разрушительно влиять на зубную эмаль. Негативно употребление плодов может сказаться и на состоянии тканей ротовой полости, если есть стоматит;

У многих людей аллергия на плоды, и из всех их сортов чаще всего ее вызывают синие сорта;

Людям, у которых почечная недостаточность, нужно минимизировать потребление этого продукта, потому что в нем содержится большое количество калия, что может усугубить проблему;

Минимизировать или вовсе отказаться от употребления этих плодов стоит людям с проблемами с поджелудочной железой. Обусловлено это наличием в них большого количества кислот, глюкозы, фруктозы.

Даже людям, у которых нет перечисленных проблем со здоровьем, врачи советуют съедать не более 15 ягод/сутки. Если же у вас есть противопоказания к их потреблению, необходимо проконсультироваться с врачом о том, можно ли лакомиться этим даром природы, и если да, то в каких количествах.