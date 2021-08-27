Порошенко назвал Путина убийцей

Пятый президент Украины Петр Порошенко на недавнем интервью предположил, кто является самым большим врагом Украины, сообщает Украинская правда.

"Снаружи - российский имперский правитель. Неважно, как его фамилия: Петр Первый или Екатерина Вторая, Владимир Ленин или Владимир Путин. Их суть одинакова - уничтожить Украину и украинское", - сказал политик.

По его словам, "российский империализм многолик и его могут унаследовать и преемники Путина".

Вспомнил Порошенко и о недавнем документе, написанным Путиным, в котором сформулированы территориальные претензии России к Украине. Он отметил, что Путину нужны не Крым и Донбасс.

"Он посягает на всю Украину, так как отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", - сказал Порошенко.

Пятый президент на вопрос журналиста, назвал ли бы он Путина убийцей, ответил утвердительно.