Конгрессмены требуют привлечь Байдена к ответственности за гибель военных

Американские законодатели раскритиковали и требуют привлечь к ответственности, вплоть до отставки, за гибель американских военных в результате теракта в аэропорту Кабула президента США Джо Байдена и руководство Пентагона, сообщает Интерфакс-Украина.

"Пришло время для привлечения к ответственности, начиная с тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Марк Милли (начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США - ред.) - все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности" , - говорится в заявлении сенатора Марши Блэкберн.

Республиканка Элиз Стефаник написала в Твиттере, что "руки Джо Байдена в крови". По ее словам, теракт в кабульском аэропорту и гибель там американцев стали возможными в результате "некомпетентного и слабого руководства со стороны Байдена", который не может оставаться верховным главнокомандующим.

Сенатор-республиканец Тодд Янг в своем заявлении подчеркнул:

"Эти храбрые военнослужащие делали все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию американцев и невинных афганских союзников. К сожалению, их героические усилия были подорваны президентом Джо Байденом и его администрацией, которые подводили их на каждом шагу".

Он подчеркнул: "Американский народ не может и не должен мириться с этими ошибками в суждениях своего главнокомандующего" .

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти призвал Конгресс принять закон, запрещающий полный вывод войск из Афганистана "до тех пор, пока каждый американец не покинет Афганистан".

Некоторые республиканцы, тем не менее, подчеркивали, что в такой момент необходимо сплочение, а не попытки завоевать политические дивиденды.

"Хотя у некоторых может возникнуть соблазн использовать этот момент для того, чтобы набрать политические очки, сейчас не время для этого. Я призываю моих соотечественников-американцев объединиться. Президент Байден также должен выступить, стать таким главнокомандующим, в котором мы нуждаемся, и показать миру, что мы не потерпим подобных злобных атак" , - цитируют СМИ заявление сенатора Кевина Крамера.

Демократ Роберт Менендес, возглавляющий сенатский Комитет по международным отношениям, заявил, что США не должны доверять заявлениям представителей движения "Талибан", захватившим власть.

"Я понимаю, что среди погибших был американский персонал. Пока мы ждем более подробной информации, ясно одно: мы не можем доверять талибам безопасность американцев" , - говорится в распространенном заявлении политика.

Большинство демократов настаивали на продолжении эвакуации как можно большего числа людей к крайней дате - вторнику.