Президент утвердил стратегию внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию внешней политики страны, в основе которой, в частности, лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, сообщает Depo.ua.

Приоритетом также названы противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.

Среди других направлений — продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.

Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также на ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.

В целом документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

противодействие агрессивной политике Российской Федерации;

курс на членство Украины в ЕС и НАТО;

продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;

защита прав и интересов граждан Украины за границей;

продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Всего в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.