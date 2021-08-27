США объявили денежную награду за информацию о лидере талибов

Правительство США объявило, что заплатит 5 млн долларов за информацию о талибе, которого объявили террористом в 2011 году, сообщает Вести.

Так, один из лидеров "Талибана" Халил ур-Рахман Хаккани был объявлен 10 лет назад в розыск правительством США. По мнению американских властей, Хаккани причастен к похищению американцев с целью выкупа.

Кроме того, его подозревают в одобрении взрывов, которые совершают смертники, поскольку он возглавлял оперативный отдел "Талибана".