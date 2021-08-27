Аномальный сентябрь и морозы с октября: какой будет осень

Увы, конец августа подарит украинцам последние теплые дни. А уже с 1 сентября в Украину придет настоящая осень. С ливнями и аномальными для этого месяца холодами, уверяют синоптики, сообщает Вести.

Уже в первой половине сентября температура может опуститься до 10 градусов. Первые заморозки начнутся в октябре, а в ноябре зима придет окончательно.

"Аномальные холода"

"Сентябрь в этом году будет достаточно холодным. Причем холода наступят уже с первых дней месяца" , – говорит завсектором среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Жара, по ее словам, сделает свой последний в этом году аккорд в ближайшие дни. 28–31 августа на юге Украины и даже в северных областях ожидается +29...+30 градусов, на востоке и юго-востоке — +30...+34 °С.

Но уже с 1 сентября с севера в Украину зайдет прохладный воздух, и мы почувствуем реальную осень.

"Будет прохладная погода, даже можно сказать — аномально холодная, как для сентября. В дождливую и облачную погоду температура воздуха может опускаться до 15, а то и 10 градусов. Последний такой аномально холодный сентябрь был в 2013 году" , — говорит Голеня.

К слову, средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет +13...+17 °С, в южной части — местами +18...+20 °С, в горных районах — +9...+15 °С.

Ждем рекордов?

В то же время, как говорит климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, ожидается, что в целом осень в Украине будет сухой и теплой.

"Если говорить относительно последнего климатического периода (30 лет), то осень будет в пределах нормы. А если сравнить с базовым климатическим периодом, то даже теплее нормы" , — сказала Балабух.

Но, по ее словам, это совсем не значит, что не будет холодов. Они просто ожидаются реже, чем обычно. Как сказала климатолог, дело в том, что во всем мире наблюдается устойчивое и быстрое увеличение температуры.

"С каждым годом температура растет. И за последние 5–10 лет в Украине фиксируется рекордная за последние 40 лет температура" , — говорит Балабух.

Поэтому, по ее словам, нельзя исключать вероятности погодных аномалий, которые в последнее время часто встречаются по всему миру.

"Те глобальные изменения, которые происходят с климатом, а также с атмосферной циркуляцией, провоцируют возникновение меридиональных процессов. В результате мы видим, что воздушные массы начинают двигаться не с запада на восток, а по некой кривой линии, похожей на синусоиду, которая затрагивает более южные и более северные потоки. В итоге в отдельные периоды наблюдается аномально высокая температура, а в другие — аномально низкая. Яркий пример — ситуация в Канаде этим летом, когда был побит температурный рекорд — +49,6 °С.

Но есть и другая сторона — северная. Поэтому как раз в тех регионах, где преобладают северо-западные потоки, там этой осенью могут быть достаточно сильные аномалии, когда температура может быть очень низкой. Например, в Америке прошлой зимой было очень холодно, парализовало всю энергетическую отрасль. Говорить о том, что нечто подобное будет в Украине, пока рано. Но и исключать полностью таких сценариев нельзя" , — рассказала Балабух.

В целом же, по ее словам, современная наука позволяет точно сказать, какая будет температура, сколько выпадет осадков и какие явление будут наблюдаться, только на ближайшие пять дней.

"Прогноз на сезон современные методы позволяют определить только по двум параметрам. А именно — отклонение от средних многолетних значений по температуре и осадкам. И по тем данным, которые мы имеем, погода осенью не будет сильно отличаться от нормы" , — сказала синоптик.

Народный прогноз

Тем временем свои долгосрочные прогнозы регулярно озвучивает народный синоптик из Луганска Леонид Горбань. Согласно его прогнозу, бабьего лета в Украине не будет. Октябрь начнется с пасмурной и дождливой погоды, а уже 14 октября в Украине начнутся первые заморозки. Практически весь октябрь Украину будут поливать дожди, и только конец месяца будет сухим, но и холодным.

Таким же, по его прогнозам, будет ноябрь. Первый снег, уверяет Горбань, стоит ожидать уже с середины месяца, тогда же наступят и морозные дни.