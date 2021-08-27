В Украине стартуют продажи новейшего электросамоката Mi Electric Scooter 3

Электросамокаты стали привычным явлением на городских улицах. Это удобный и дешевый способ передвижения. Особенно актуален он для тех, кто любит ездить "с ветерком", ведь самокаты могут разогнаться до довольно высокой скорости, сообщает 24 Канал.

Стало известно, что на украинских дорожках появилась новинка от компании Xiaomi.

Учитывая, что во многих городах Украины количество велодорожек постоянно растет, то электрические самокаты становятся как никогда актуальными. Особенно для тех людей, которые не любят крутить педали. Фирменный электросамокат компании Xiaomi удобный и легкий. Его удобно держать в багажнике автомобиля, а его батарея обеспечит поездку, протяженностью 30 километров.

Подробнее о новинке на украинском рынке

Электросамокат Mi Electric Scooter 3, как и большинство его аналогов, имеет сложную конструкцию. Это упрощает его перевозку в багажнике автомобиля.

Вес двухколесного гаджета составляет 13,2 килограмма. Поэтому перенести его через какое-то препятствие не будет проблематично.

В то же время с небольшим весом, мощный электромотор обеспечит скорость движения до 25 километров в час. Если же пользователь хочет резко убавить скорость, то в этом помогут двойные дисковые тормоза на заднем колесе. Для удобства Mi Electric Scooter 3 имеет три режима скорости:

"Режим пешехода" обеспечит скорость от 0 до 5 километров в час. "Стандартный режим" позволит ехать быстрее – до 20 километров в час. "Спорт" разгоняет самокат до упомянутых 25 километров в час.

Время полной зарядки батареи составляет около 5,5 часов. Если уровень заряда опустился ниже 30% и самокат не использовался последние 10 дней, то он автоматически переходит в "спящий режим" для экономии энергии.

Вся необходимая информация будет выводиться на LED-дисплей. На нем можно будет увидеть скорость, уровень заряда аккумулятора, выбранный скоростной режим и другую необходимую информацию.