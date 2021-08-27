Модные тенденции цветового оформления интерьера 2022

Создать атмосферу комфорта и уюта можно, применяя модные цвета 2022 и различные комбинации контрастных оттенков. Фон может быть выполнен в спокойных или ярких тонах. А далее к этому фону добавляйте цвета другой тональности. Например, с красным хорошо будет гармонировать бледно-желтый, теплый оранжевый, бежевый цвет, сообщает Дом мечты.

Декоративные элементы могут иметь самые разнообразные цветовые решения. Важно не переборщить и не превратить свою комнату в «фейерверк». Не стоит использовать все цвета радуги одновременно.

Еще один подход при оформлении помещения — это использование контрастных цветов. Каждый основной цвет имеет свою противоположность. Выстраивая такие комбинации, можно получить очень хороший результат. Антиподами являются: красный-зеленый, лайм-фиолетовый, сиреневый-желтый, черный-белый, салатовый-розовый.

Существуют оттенки, плохо уживающиеся друг с другом. При оформлении стильного интерьера 2022 не стоит использовать одновременно теплые, темные и холодные светлые тона. Это же касается и комбинации светлого теплого с темным холодным цветом. К примеру, бордо (темный теплый) не дружит с голубым (светлый холодный), а желтый (светлый теплый) не уживается с синим (темный холодный).

Ученые доказали, что такие сочетания отрицательно воздействуют на психологическое состояние человека. Но в современном мире принято соединять несоединимое и на такие тонкости иногда не обращают внимания. Но теперь вы понимаете о важности умелой комбинации оттенков и с легкостью сможете воплотить в жизнь любое цветовое решение.