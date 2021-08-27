Зеленский заявил, что РФ давила на страны из-за Крымской платформы

Россия оказывала сильное давление на страны-участницы учредительного саммита Крымской платформы, который прошел 23 августа в Киеве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Слово и дело.

"В целом они поражены. Они поражены потому, что, мне кажется, до последнего каждый из них – кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то большое было давление – это не секрет – от России: они звонили им прямо по телефону на уровне министров иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что все участники Крымской платформы были поражены тем, что много присутствующих, что им сразу показали декларацию платформы, офис и продемонстрировали, что есть целая команда по деоккупации Крыма.

Напомним, 23 августа все участники первого саммита Крымской платформы приняли декларацию, фиксирующую непризнание аннексии полуострова Россией.

А представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.