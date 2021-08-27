Швейцария привлечет 500 млн евро для развития УЗ

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум, который дает старт экспортному финансированию Швейцарской конфедерации в развитие железнодорожного транспорта в Украине. В целом речь идет о средствах в объеме 500 млн евро, сообщает УНИАН.

Документ определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития железнодорожного транспорта в Украине.

В рамках сотрудничества со Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов ее производства для Киева, и еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром. В этих трех городах будет реализовываться проект комфортного пригородного сообщения City Express, который запускается в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В меморандуме также говорится про 20 новых региональных электропоездов и 10 электропоездов дальнего следования производства Stadler для обновления подвижного состава Укрзализныци.

Кроме того, стороны договорились о локализации производства поездов Stadler на территории Украины через строительство нового завода.

Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством инфраструктуры Украины, АО "Укрзализныця" и Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарским агентством по страхованию экспортных рисков SERV.