Движение на трассе Киев-Харьков восстановили

В Полтавской области возобновили движение на трассе Киев-Харьков. Оно было полностью заблокировано после того, как перевернулся грузовик с камнем, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Авария произошла недалеко поворота на город Красноград. Однако, по состоянию на 9:30 ее последствия ликвидировали.

"Движение на трассе полностью восстановлено" , - сообщил Синегубов.

Инцидент произошел ночью. Объехать ДТП можно было только через село Коломацкое.

Автор: Инна Собора