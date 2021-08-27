Движение на трассе Киев-Харьков восстановили
В Полтавской области возобновили движение на трассе Киев-Харьков. Оно было полностью заблокировано после того, как перевернулся грузовик с камнем, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
Авария произошла недалеко поворота на город Красноград. Однако, по состоянию на 9:30 ее последствия ликвидировали.
"Движение на трассе полностью восстановлено", - сообщил Синегубов.
Инцидент произошел ночью. Объехать ДТП можно было только через село Коломацкое.
Автор: Инна Собора