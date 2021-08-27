Тренер бельгийского клуба пришел голым на пресс-конференцию

Главный тренер "Антверпена" Брайан Приске сдержал обещание, данное своим подопечным, и пришел голым на послематчевую пресс-конференцию после выхода своей команды в групповой этап Лиги Европы. Его команда в невероятной борьбе одолела кипрскую "Омонию" по сумме двух встреч (4:4, 3:2 по пенальти), сообщает Обозреватель.

Об этом сообщается на странице Fox Soccer в Twitter. На фотографиях, которые появились в сети, видно, что датский специалист появился в комнате для общения с прессой на голом торсе и в тапочках, а его интимные части тела были прикрыты полотенцем.

Брайан Приске общался с журналистами в халате. Источник: Twitter "Антверпена"

Брайан Приске пришел на пресс-конференцию в тапочках. Источник: Twitter "Антверпена"

Брайан Приске проиграл спор подопечным. Источник: Twitter "Антверпена"

"Подождите… Что здесь происходит?" – прокомментировали инцидент на официальной странице "Антверпена" в Twitter.

Брайан Приске удивил свой клуб. Источник: Twitter "Антверпена"

Отметим, что "Омония" выиграла домашний матч со счетом 4:2, но затем уступила 0:2 на выезде, вследствие чего игра перешла в овертайм. В нем команды голов не забивали, поэтому судьба путевки в Лигу Европы решалась в серии пенальти.

Кроме "Антверпена" Бельгию в ЛЕ представит "Генк", который уступил донецкому "Шахтеру" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.