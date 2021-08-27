Белый дом ответил на призыв об отставке Байдена

Призыв республиканцев уйти президенту Байдену в отставку не остался без ответа со стороны администрации. Представители Белого дома заявили, что сейчас не лучшее время заниматься политиканством, сообщает Вести.

Представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга призвала граждан США верить в свою страну, чтобы дать отпор террористам.

"Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились" , - указала Псаки.