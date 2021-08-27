Белый дом ответил на призыв об отставке Байдена
Призыв республиканцев уйти президенту Байдену в отставку не остался без ответа со стороны администрации. Представители Белого дома заявили, что сейчас не лучшее время заниматься политиканством, сообщает Вести.
Представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга призвала граждан США верить в свою страну, чтобы дать отпор террористам.
"Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", - указала Псаки.
Напомним, что ранее ряд конгрессменов негативно высказались об отношении Байдена к ситуации в Афганистане. В частности, конгрессмен от штата Техас Ронни Джексон написал:
"Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане".