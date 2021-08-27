В Эфиопии погибли более 200 человек в результате столкновений

В эфиопском регионе Оромия в результате столкновений погибли по меньшей мере 210 человек, сообщает Корреспондент.

Об этом заявили в Комиссии по правам человека при парламенте Эфиопии.

Отмечается, что с 18 августа боевики Армии освобождения Оромии, которую парламент Эфиопии внес в список террористических организаций, начали нападать на представителей народа амхара на западе Оромии, в результате чего погибли не менее 150 человек.

Позже в регионе произошли еще несколько нападений по мотивам этнической мести, их жертвами стали по меньшей мере 60 человек.

Между этническими группами происходят конфликты из-за земельных, водных и других проблем.