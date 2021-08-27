Президентский университет не будет полностью подчиняться МОН – Зеленский

Президент Владимир Зеленский занимается образованием и качеством подготовки будущих специалистов в Украине, поэтому у него и возникла идея создать Президентский университет как пример вуза, где будут обеспечены достойные условия для учебы и работы, сообщает 24 канал.

Однако, по его словам, Президентский университет не будет полностью подчиняться Министерству образования и науки.

Глава государства подчеркнул, что невозможно сразу построить или модернизировать большое количество учебных заведений.

Если бы закрыли части вузов для повышения качества образования в остальных университетах, то осталось бы без работы большое количество педагогов. Поэтому, по мнению президента, изменения следует внедрять постепенно.

"Было инициировано создание Президентского университета, где будут готовить высокопрофессиональных специалистов. Это заведение образования продемонстрирует, каким должен быть качественный вуз – с высокими зарплатами преподавателей, с хорошим материально-техническим и финансовым обеспечением студентов" ,– заявил Зеленский.

Президент говорит, что этот вуз будет примером.