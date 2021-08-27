Автомобиль и телевизоры: в Виннице разыграют подарки среди вакцинированных

Чтобы мотивировать винничан прививаться и защитить себя и родных от ковида, городские власти решили организовать в Большой Виннице акцию с розыгрышами ценных подарков. Участие в ней смогут принять только те горожане, которые прошли полный курс иммунизации.

Об этом сообщает пресс-служба города.

Городской глава Сергей Моргунов объявил, что разыгрываться будут полсотни телевизоров, полсотни велосипедов и суперприз - автомобиль Toyota Corolla.

"Я хочу обратиться ко всем винничанам насчет важности вакцинации и попросить отнестись к этому ответственно. Чтобы потом не было нареканий, что нарушаются права детей из-за онлайн-обучения, закрыты учреждения торговли, сферы услуг и рынки, или же люди не могут пользоваться в обычном режиме общественным транспортом.

Все в наших руках и все зависит от нас! В то же время, тех людей, которые вакцинируются, мы хотим поощрить. Поэтому проведем акцию с розыгрышами в несколько этапов 100 ценных подарков. Это велосипеды и телевизоры, и суперприз - автомобиль", - сообщил глава города.

Акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" пройдет в Виннице с начала сентября и по 31 декабря. Для того, чтобы все желающие смогли принять в ней участие, розыгрыши призов будут проводить трижды: 19 октября, 15 ноября и 17 декабря.

Регистрация участников акции должна начаться 1 сентября и завершится: для первого розыгрыша - 17 октября, для второго розыгрыша - 13 ноября, для третьего розыгрыша - 15 декабря.

Винничане, которые приняли участие в первом розыгрыше, но не выиграли призов, автоматически становятся участниками второго и третьего розыгрышей. Победителей акции определят с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников. 19 октября и 15 ноября будет разыграно по 15 телевизоров и 15 велосипедов. А 17 декабря - 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз - автомобиль Toyota Corolla.

Присоединиться к акции смогут жители Винницкой городской территориальной общины в возрасте от 16 лет, имеющие декларацию с семейным врачом и прошедшие полный курс вакцинации (получили две дозы вакцины от COVID-19, разрешенной для использования на территории Украины Министерством здравоохранения Украины).

Чтобы стать участником акции, нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте Винницкого городского совета на странице "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Также можно будет обратиться с письменным заявлением в любое отделение ЦНАП "Прозрачный офис" Винницы.