Некоторые модели смартфонов и умных часов Apple могут мешать работе кардиостимуляторов

Согласно новому исследованию, смартфоны и умные часы могут мешать работе кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Исследователи утверждают, что в современной электронике используются магниты, которые способны блокировать работу медицинских устройств на расстоянии до 15 сантиметров, сообщает Популярная механика.

Ученые предупреждают, что смартфоны и умные часы используют достаточно сильные магниты, способные вывести из строя сердечные имплантированные электронные устройства

В исследовании, опубликованном в журнале Heart Rhythm, американские ученые протестировали все модели iPhone 12 и Apple Watch 6 и выяснили, что эти электронные устройства достаточно мощные, чтобы вызвать магнитные помехи в кардиостимуляторах и дефибрилляторах при нахождении рядом с ними.

Сердечно-сосудистые имплантированные электронные устройства имеют так называемый «магнитный режим». Этот режим включается, когда необходимо приостановить работу кардиостимулятора, например, во время операции. Однако эта функция также может быть случайно активирована из-за сильных магнитных полей, превышающих 10 Гс, что, в свою очередь, способно изменить работу устройства и нанести серьезный вред человеку.

Все устройства, рассмотренные в исследовании, имели статические магнитные поля, значительно превышающие 10 Гс в непосредственной близи от имплантированных сердечных устройств.

Однако, когда исследователи поддерживали расстояние между ними от 15 сантиметров и более, смартфоны и умные часы не влияли на работу кардиостимуляторов.