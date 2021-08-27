Стало известно, сколько новых квартир продали в Киеве

В 2020 году застройщики и посредники продали на первичном рынке недвижимости Киева около 40,5 тысячи квартир, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в расчетах компании M4U.

Исследователи получили эту цифру благодаря своей прогностической модели, точность которой оценивается в 80%. По данным партнеров M4U, прогноз совпадает с официальными данными довольно точно.

Отметим, что официальная информация о количестве проданных квартир и емкости рынка отсутствует, поскольку продажа квартир и их регистрация являются разорванными во времени событиями: многие инвесторы инвестируют в жилье на этапе строительства, а право собственности получают после ввода дома в эксплуатацию.

По расчетам M4U, в прошлом году застройщики в Киеве выручили за проданные квартиры 75 млрд грн. Таким образом, средняя стоимость новой квартиры в столице составляет 1,85 млн грн или 68,6 тыс долларов по среднегодовому курсу.

Александр Колесниченко.