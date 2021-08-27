За весну-лето РФ увеличила военный контингент в Крыму

С первых дней оккупации Россия превращает Крымский полуостров на военную базу для контроля над Черным и Азовским морем. За весну-лето РФ увеличила свой военный контингент в Крыму.﻿ Об этом со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что угроза не только Украине, но всей Европе, растет с каждым днем.

"С начала оккупации полуострова Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму. Понятно, что именно это и была основная цель оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещения, позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона" , - отметил Буданов.

Кроме того, по словам главы украинской разведки, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии.