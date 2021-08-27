СБУ разоблачила коррупционную схему при оформлении недвижимости

СБУ разоблачила на коррупции государственного регистратора одного из центров предоставления административных услуг Днепропетровской области. Чиновник и его сообщник создали противоправный механизм при регистрации недвижимого имущества. Своими действиями они обманули людей на десятки миллионов гривен, сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам следствия, государственный регистратор ЦНАП требовал взятки у местных жителей за быструю и беспрепятственную регистрацию недвижимости. Его сообщник, бывший чиновник одного из районных советов, арендовал офисное помещение, где они принимали «клиентов». Свои услуги злоумышленники оценивали в десятки тысяч гривен, все зависело от количества объектов и «состоятельности» клиентов.

Внедренная коррупционная схема существовала почти два года и приносила ее организаторам «прибыль» в полмиллиона гривен ежемесячно.

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную регистрацию 11 объектов недвижимого имущества. Злоумышленники задержаны во время получения очередного транша неправомерной выгоды.

В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили большое количество наличности, печати других организаций, в том числе и государственных, а также черновую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины обоим злоумышленникам сообщено о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, в том числе государственные служащие, вероятно причастные к коррупционному механизму.