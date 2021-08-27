Екатерина Кухар показала образ в осеннем костюме: новое фото примы-балерины

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар порадовала поклонников новым фото. Она предстала перед камерой у фортепиано в костюме серого цвета, сообщает 24 Канал.

Екатерина Кухар готовится к началу нового учебного года в Киевском хореографическом училище. Она поделилась с поклонниками исторической новостью о сотрудничестве с французской балетной школой. А также обнародовала новое фото. Катерина надела серый костюм с принтом в клетку, состоявший из брюк и пиджака.