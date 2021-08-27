Доктор Комаровский рассказал о приеме жаропонижающих детям

Когда у ребенка повышается температура тела, родители спешат дать жаропонижающее средство. Однако, при какой температуре нужно принимать лекарственные препараты, определиться на самом же деле все сложнее, чем кажется. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил главные правила приема жаропонижающих, сообщает Вести.

"Если у ребенка 39 °С, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, так никакой потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5 °С, малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко — так жаропонижающие нужны срочно, поскольку в описанных условиях повышенная температура очень опасна", - утверждает доктор.⠀

Приведенные рассуждения позволяют сформулировать конкретные советы и перечислить показания к применению жаропонижающих средств:⠀