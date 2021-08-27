Парень, обливший Порошенко зеленкой, попал в больницу

22-летний Илья Пустовгар, который 24 августа в центре Киева облил зеленкой пятого президента Петра Порошенко, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией через несколько часов после того, как его отпустили из управления полиции, сообщает Depo.ua.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "ЕС" Александр Погребиский на своей странице в Facebook.

"25 августа после 1:00 ночи он находился в Печерском управлении полиции... Мы с побратимами в то время еще находились именно там, и полиция его не отпускала. 25 августа в 6:00 утра он оказался в реанимации Козелецкой районной больницы с алкогольной интоксикацией" , — написал депутат.

По словам персонала медучреждения, мужчину выписали в тот же день.

Погребиский также обнародовал соответствующее видео из больницы, куда попал нападавший.