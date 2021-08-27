Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпиаде

Украинские велогонщик Егор Дементьев и дзюдоистка Юлия Иваницкая принесли очередные бронзовые награды сборной на Паралимпиаде в Токио. Теперь на счету представителей нашей страны пять медалей этого достоинства, сообщает Обозреватель.

В утешительном финале Дементьев не оставил шансов французу Кевину Ле Кунфу. Украинец с самого начала вырвался вперед и в дальнейшем только наращивал свой отрыв, который на финише составил более 5 секунд.

Дементьев легко выиграл бронзовый финал. Источник: Сайт Паралимпиады-2020

Наш велосипедист имел хорошие шансы и на выход в золотой финал, но проиграл 0,2 секунды австралийцу Алистеру Донохью. Дементьев лучше начал заезд, но его соперник грамотно рассчитал силы и мощно провел вторую часть гонки.

Дементьеву совсем немного не хватило до гонки за "золото". Источник: Сайт Паралимпиады-2020

Иваницкой в схватке за "бронзу" противостояла японка Шидзуке Хангай. Поединок проходил в равной борьбе, обе спортсменки вели себя осторожно. В начале второй половины противостояния украинке удалось заработать очко (прием ваза-ари) и хорошо отработать в защите, что и принесло ей итоговый успех.

Иваницкая победила благодаря приему ваза-ари. Источник: Сайт Паралимпиады-2020

Единственное "золото" нашей стране принесла пловчиха Елизавета Мерешко. Также на ее счету второе место в заплыве на 200 метров комплексом.