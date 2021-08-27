19-летний победитель "Голосу країни" и его невеста станут родителями

Победитель юбилейного, 10 сезона вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин и его избранница Иванна в скором времени станут родителями. Девушка показала свой округлившийся животик, сообщает Обозреватель.

Соответствующий ролик Иванна выложила в своем профиле в Instagram. Влюбленные позировали в обнимку с улыбками на лице, а на фоне в этот момент играла романтическая песня.

В мае этого года пара объявила, что намерена пожениться. Роман уточнил, что они планируют расписаться в загсе, а грандиозное торжество для родных и друзей устроят немного позднее.

Роман и Иванна станут родителями. Источник: Скриншот