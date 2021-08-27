Денисова заявила, что ей поступают угрозы

Злоумышленник, который 26 августа, забросил несколько бутылок со взрывной смесью в здание Офиса омбудсмена, — задержан. Он также пытался поджечь двери Верховного кассационного суда, сообщает Канал Дом.

В эксклюзивном комментарии уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что из-за ее деятельности ей регулярно угрожают расправой. Кого именно подозревает в сегодняшнем поджоге, она сообщила полиции.

"У меня есть подозрения, что заказчиком этого нападения и попытки поджога Офиса уполномоченного является одна организация, которая не согласна с моими действиями, которые я произвожу на посту омбудсмена и моими высказываниями о том, что все граждане у нас равные. Все свои подозрения я высказала правоохранительным органам. Это мои подозрения, это не значит, что так на самом деле есть", — сказала Денисова.

Она добавила, что со временем правоохранительные органы скажут — права ли она в подозрениях.

"Мне угрозы поступают всегда. В том числе, и от той организации, которую я подозреваю. Когда мы публикуем информацию в Facebook или я на личной странице — в комментариях всегда поступают всякие "хорошие" предложения, как со мной расправиться. Поэтому ждем теперь результатов следствия", — отметила омбудсмен.

Денисова также поделилась подробностями произошедшего.

"Человек открыл дверь и бросил (взрывчатый предмет) в холл перед приемной, где собираются все время люди. Это же могли пострадать и ребята из Нацгвардии, и те посетители, которые приходят за помощью к уполномоченному, и наши сотрудники непосредственно. А если бы кто-то в это время выходил из здания? Это же последствия могли быть непредсказуемые. В любой момент кто-то мог пострадать" , — сказала она.

Как сообщили в полиции Киева, поджигатель задержан, пострадавших нет. Также уточнили, что злоумышленник бросил бутылки со взрывной смесью не только в здание Офиса омбудсмена. Он также пытался поджечь двери Верховного кассационного суда.

"Сегодня около 15:20 в полицию Киева поступило сообщение от прохожего. Он сообщил, что мужчина бросил бутылки с неизвестным веществом под двери админзданий на улице Институтской и на улице Пилипа Орлика. В результате произошло возгорание дверей этих зданий. На место выехали правоохранители и профильные службы. Возгорание дверей ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал", — сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

По данному факту следователями Печерского управления полиции уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Спецназовцы оперативно задержали злоумышленника. Им оказался уроженец Киевской области, 1970 года рождения.