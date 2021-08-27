Может ли работодатель заставлять работников вакцинироваться

В соответствии со статьей 284 ГКУ предоставление медицинской помощи физическому лицу, которое достигло четырнадцати лет, осуществляется по его согласию. Совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, которое осознает значение своих действий и может управлять ими, имеет право отказаться от лечения, сообщает ЛигаБизнес.

Статьей 43 Основ законодательства о здравоохранении Украины определено, что для применения методов диагностики, профилактики и лечения необходимо согласие информированного в соответствии со статьей 39 Основ пациента.

Частью шестой статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" также предусмотрено, что совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся по их согласию после предоставления объективной информации о прививке, последствия отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях.

Кроме того, в пункте 3 своей Резолюции 2361 (2021) Парламентская ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не может испытывать политического, социального или другого давления для прохождения вакцинации, а также обеспечить, чтобы никто не поддавался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию.

В соответствии со статьей 2-1 КЗоТ любая дискриминация в сфере труда, прямое или непрямое ограничение прав работников зависимо, в частности от состояния здоровья, не допускается.

По инициативе владельца или уполномоченного им органа трудовой договор может быть расторгнут, в частности в случае выявленного несоответствия работника занимаемой должности или производимой работе в результате состояния здоровья, которое препятствует продолжению данной работы (пункт 2 части первой статьи 40 КЗоТ). В то же время такое увольнение может быть проведено только на основании фактических данных, которые подтверждают, что в результате состояния здоровья (стойкого снижения трудоспособности) работник не может должным образом выполнять возложенные на него трудовые обязанности или их выполнение противопоказано по состоянию здоровья.

Увольнение работника на этом основании не является мерой дисциплинарного взыскания.

Согласно статье 147 КЗоТ за нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применена одно из таких мер взыскания: 1) выговор; 2) увольнение.

Вместе с тем, пунктом 24 Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций, определено, что нарушение трудовой дисциплины - это невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. Следовательно, отказ работника от вакцинации не может считаться нарушением трудовой дисциплины.

Кроме этого, установлено, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине добровольная для всех групп населения и профессиональных групп.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, нет правовых оснований у работодателя заставлять работников вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19 и/или привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ вакцинироваться от этой болезни.