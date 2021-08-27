Mercedes-Benz представил новое поколение модели Citan

Немецкая компания Mercedes-Benz представила очередной результат сотрудничества с французским альянсом Renault-Nissan – новую генерацию семейства Citan. Несмотря на общую платформу с Renault Kangoo, автомобиль значительно отличается от своего французского родственника, сообщает Обозреватель.

Как и прежде, Citan и Kangoo используют общую платформу и кузовные панели, но, по сравнению с предшественником, дизайн экстерьера и интерьера Mercedes-Benz существенно поменялись.

Дизайн экстерьера и интерьера Mercedes-Benz существенно поменялись. Источник: Daimler AG

Команда шеф-дизайнера компании Гордона Вагенера предложила свое видение модели Citan. Автомобиль получил новые бамперы, светотехнику. В базовой комплектации фары галогенные, а за доплату можно заказать более эффективные и экономичные светодиодные LED High Performance.

Модель предложена в двух вариантах – грузовом 2-местном Citan Panel Van и пассажирском 5-местном Citan Tourer. Источник: Daimler AG

Первоначально представлен Citan со стандартной колесной базой (2716 мм). Длина новинки — 4498 мм (+177 мм). Модель предложена в двух вариантах – грузовом 2-местном Citan Panel Van и пассажирском 5-местном Citan Tourer. В первом случае объем багажного отделения – 2,9 м3, что позволяет разместить две европаллеты. Кроме того, новинка способна буксировать прицеп массой до полутора тонн. Позже ожидается длиннобазный вариант в 2-, 5- или 7-местном исполнении.

Объем багажного отделения – 2,9 м3, что позволяет разместить две европаллеты. Источник: Daimler AG

Сбоку доступ в заднюю часть салона обеспечивают две сдвижные двери, а ширина проема достигает 615 мм. Интересно, что обе версии Citan можно заказать как с цельной подъемной задней дверью, так и с распашными асимметричными створками.

Дизайн интерьера выполнен в фирменном стиле Mercedes-Benz. Источник: Daimler AG

Дизайн интерьера полностью переработан и выполнен в фирменном стиле Mercedes-Benz с характерными дефлекторами-турбинами воздуховодов, знакомой по другим моделям марки графикой приборов и рулевому колесу с круглой ступицей.

Передняя часть салона. Источник: Daimler AG

В топовых комплектациях есть цветной экран на шкале приборов, двухзонный климат-контроль, кнопка запуска двигателя и инфо-развлекательная система MBUX с голосовым ассистентом "Hey Mercedes", способным распознавать 28 языков. Грузовая версия в стандартном исполнении оснащена 6-ю подушками безопасности, а у пассажирской есть дополнительно подушка, которая отделяет водителя от переднего пассажира.

Пассажирское отделение Citan Tourer. Источник: Daimler AG

Для покупателей будет предложена широкая линейка бензиновых и дизельных моторов мощностью от 75 до 131 л.с. Во второй половине будущего года появится 102-сильная электрическая версия eCitan. Запас хода электрокара достигает 285 км по циклу WLTP, а на зарядку АКБ емкостью 44 кВтч на стационарной станции от 10 до 80% емкости потребуется порядка 40 минут.

Электрическая версия eCitan имеет запас хода до 285 км. Источник: Daimler AG

Прием заказов на новый Mercedes-Benz Citan откроется в середине сентябре нынешнего года. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж. Ожидается, что в Германии базовый грузовой вариант обойдется примерно в 23800 евро.