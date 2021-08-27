Зеленский и Йоханнис не могут попасть в Кишинев из-за погоды (Обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис из-за тумана не могут попасть в Кишинев, где они должны принять участие в празднованиях 30-летия независимости Молдовы.

Об этом сообщает﻿ "РИА Новости" в Telegram.

Самолет Зеленского не может приземлиться в аэропорту Кишинева. Борт Йоханниса стоит в аэропорту Бухареста и не может вылететь.

Праздничные мероприятия отложены примерно на час.

Обновлено. Самолет Зеленского был вынужден приземлится в аэропорту Одессы, сообщает "Думская"﻿.

Также в Одессе садится борт авиакомпании Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Обновлено в 12:15. Президентский борт дозаправился﻿ и вылетел в Кишинев, где аэропорт уже принимает самолеты.