Зеленский и Йоханнис не могут попасть в Кишинев из-за погоды (Обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис из-за тумана не могут попасть в Кишинев, где они должны принять участие в празднованиях 30-летия независимости Молдовы.
Об этом сообщает "РИА Новости" в Telegram.
Самолет Зеленского не может приземлиться в аэропорту Кишинева. Борт Йоханниса стоит в аэропорту Бухареста и не может вылететь.
Праздничные мероприятия отложены примерно на час.
Обновлено. Самолет Зеленского был вынужден приземлится в аэропорту Одессы, сообщает "Думская".
Также в Одессе садится борт авиакомпании Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.
Обновлено в 12:15. Президентский борт дозаправился и вылетел в Кишинев, где аэропорт уже принимает самолеты.