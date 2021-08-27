СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в Укрзализныце

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО «Укрзализныця». Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины, сообщает пресс-служба СБУ.

Среди организаторов сделки - гражданин РФ.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

При этом, для получения «прибыли», участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных с «инновационного материала».

Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

Сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности лиц, причастных к ней.