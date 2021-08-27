Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах
Министерство здравоохранения утвердило новые противоэпидемические мероприятия в детских садах, сообщает 24 канал.
Это положение внесло изменения в карантинные мероприятия в дошкольных учреждениях образования, которые были утверждены ранее.
Новые карантинные правила в садиках
- Теперь проверять температуру у детей должны только при входе в заведение. Хотя раньше температурный скрининг должны были проводить каждые 4 часа и записывать показатели в журнал.
- После выявления у ребенка симптомов COVID-19 в комнате, где он находился, необходимо провести проветривание вне расписания и дезинфекцию высококонтактных поверхностей.
- Также теперь разрешено использовать многоразовые (тканевые) полотенца и ковры с длинным ворсом. Раньше это было запрещено.
Должны ли воспитатели и дети носить маски
Дети могут быть без масок. Воспитатели также не должны одевать маски и перчатки во время проведения занятий.
Однако средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) воспитателям и работникам необходимо надевать во время общения между собой и передвижение по помещениям учреждения.
А после снятия маски или перчаток и перед одеванием новых работники должны мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.
Какие правила остались в садиках
- Нужно проветривать помещение в течение 15 минут перед открытием садика и в течение дня.
- Если обнаружат работника с симптомами коронавируса, то его не должны допускать к работе в саду.
- Надо ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и тому подобное) в закрытых помещениях (однако можно проводить педсоветы или другие необходимые для учебы мероприятия).
- Воспитатель забирает ребенка от родителей вне сада. Родители при необходимости могут зайти в помещение, но тогда стоит находиться в масках.
- В садике должны быть дезинфекторы, моющие средства и тому подобное.
- Также на время карантина и в дальнейшем запрещено использование мягких игрушек и проведение родительских собраний (это можно делать только дистанционно).