Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах

Министерство здравоохранения утвердило новые противоэпидемические мероприятия в детских садах, сообщает 24 канал.

Это положение внесло изменения в карантинные мероприятия в дошкольных учреждениях образования, которые были утверждены ранее.

Новые карантинные правила в садиках

Теперь проверять температуру у детей должны только при входе в заведение. Хотя раньше температурный скрининг должны были проводить каждые 4 часа и записывать показатели в журнал.

После выявления у ребенка симптомов COVID-19 в комнате, где он находился, необходимо провести проветривание вне расписания и дезинфекцию высококонтактных поверхностей.

Также теперь разрешено использовать многоразовые (тканевые) полотенца и ковры с длинным ворсом. Раньше это было запрещено.

Должны ли воспитатели и дети носить маски

Дети могут быть без масок. Воспитатели также не должны одевать маски и перчатки во время проведения занятий.

Однако средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) воспитателям и работникам необходимо надевать во время общения между собой и передвижение по помещениям учреждения.

А после снятия маски или перчаток и перед одеванием новых работники должны мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

Какие правила остались в садиках