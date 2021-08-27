Во время визита Зеленского в США запланировано подписание документов

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписать три документа. Как сообщает сайт Офиса президента, это было озвучено на встрече заместителя руководителя ОПГ Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине, сообщает Радио Свобода.

"Роман Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита Президента Украины в США", - говорится в сообщении.

Сообщается, что также были согласованы другие вопросы наполнения визита.

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джо Байдена в Вашингтоне запланирована на 31 августа.