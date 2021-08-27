Убытки от загрязнение реки в Житомире составили 23 млн гривен

Государственная экологическая инспекция оценила убытки от загрязнения реки Тетерев неочищенными канализационными стоками КП Житомирводоканал почти в 23 млн гривен, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он отметил, что первые сбросы неочищенных вод коммунальное предприятие осуществило еще 7 августа.

"Госэкоинспекция Полесского округа осуществляла мониторинг экологической ситуации на реке Тетерев. Ежедневно специалисты отбирали пробы воды и осуществляли их лабораторную экспертизу, по результатам которой зафиксировано отклонение от нормы по содержанию аммиака, нитритов, нитратов, железа, фосфата, химического и биохимического потребления кислорода, взвешенным веществам. Также зафиксирован низкое содержание растворенного кислорода в воде (от 0,9 мг/м3 до 2,8 мг/м3 при норме не менее 4 мг/м3)" , – написал Малеваный.

Кроме этого, в образцах загрязненной почвы обнаружили превышение содержания аммония в три раза, фосфора - в 1,5 раза, хлоридов - в 2,5 раза.

По его словам, Житомирводоканал сбросил в реку 120 тысяч кубометров неочищенных сточных вод. В результате загрязнилась речная вода, а также погибло более 27 тысяч единиц рыбы.

Госэкоинспекция оценила убытки от сброса неочищенных сточных вод в 13,1 млн гривен, гибель водных живых ресурсов - в 8,9 млн, загрязнение земельных ресурсов - почти в 880 тысяч грн.