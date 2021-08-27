В Турции 12 подозреваемых в мошенничестве исчезли с 350 млн Dogecoin

Власти Турции расследуют мошенническую схему, организаторы которой сбежали с 350 млн Dogecoin (свыше $119 млн), сообщает ForkLog.

Главным подозреваемым по делу проходит некий Тургут В. По версии следствия, вместе со своей девушкой и 10 подельниками он привлекал средства якобы для покупки майнингового оборудования и добычи Dogecoin. Инвесторам обещали стопроцентную прибыль за 40 дней.

Встречи с потенциальными клиентами проходили в фешенебельных заведениях, общение также велось через группу в Telegram. В течение первых трех месяцев инвесторы действительно получали дивиденды. Однако в дальнейшем выплаты прекратились, а организаторы перестали выходить на связь.

На тот момент мошенники привлекли Dogecoin на сумму 1 млрд турецких лир (свыше $119 млн) примерно от 1500 человек.

Генпрокуратура объявила злоумышленников в розыск. Тургуту В. и его девушке запрещено покидать страну.