Исследование: 45% населения хотят приобрести квартиру

45% жителей Киева, областных центров и городов-миллионников хотели бы улучшить жилищные условия и приобрести новое жилье, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, которое по заказу компании M4U провела компания Gradus.

По расчетам M4U, в 2020 году лишь около 3% "желающих" смогли приобрести новую квартиру.

Как сообщил директор M4U Владимир Даниленко, в результате локдаунов 2020-2021 годов и запуска программы ипотечного кредитования под 7% количество инвесторов, рассматривающих возможность покупки квартиры на вторичном рынке, сравнялась с "первичкой".

Таким образом, всего около 6% жителей Киева, областных центров и городов-миллионников в 2020 году имели финансовую возможность реализовать желание приобрести квартиру.

Автор: Александр Колесниченко