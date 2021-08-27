Госрегулирование: бензины и ДТ подешевели в рознице

Сегодня, 27 августа, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 17 коп./л и составила 28,92 грн/л, бензин А-95 подешевел на 21 коп./л — до 29,75 грн/л, а дизельное топливо — на 13 коп./л, до 27,96 грн/л, сообщает Enkorr.

Снижение цен стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

По данным ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», на изменение предельных цен отреагировали сети Shell и KLO. Компании снизили цену на дизельное топливо на 53 и 65 коп./л, до 28,11 и 27,89 грн/л соответственно. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л.

SOCAR опустил цену только на бензины: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,53 грн/л. Все виды топлива подешевели на 50 коп./л на станциях сети UPG.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», «Нефтек», BVS, «Рур груп», «Олас» и др. снизили цены на топливо в пределах 0,25-1,2 грн/л.