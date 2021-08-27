В Украине анонсировали раздел о посмертном донорстве в "Дії"

Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения совместно работают над созданием в приложении "Дия" нового раздела о посмертном донорстве, сообщает УНИАН.

Об этом заявили в пресс-службах министра здравоохранения Виктора Ляшко и Мінцифри.

В частности, в Минздраве рассказали, что ведется работа над тем, чтобы создать в приложении "Дія" отдельный раздел, в котором граждане смогут оставить согласие на посмертное донорство.

В то же время в пресс-службе главы Минздрава не предоставили подробностей, поскольку технически этот раздел еще незавершен.

При этом, советник вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Олеся Диденко отметила, что такая идея только обсуждается в Кабинете министров.