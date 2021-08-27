Талибы предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула

Движение "Талибан" предложило Турции осуществлять управление аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Интерфакс.

"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, однако в Анкаре пока не приняли решения по данному вопросу", - приводит издания слова президента.

Эрдоган добавил, что Турция оценивает возможность проведения переговоров с талибами "и не намерена спрашивать у кого-либо, где и какие переговоры вести".

Президент Турции заявил, что эвакуация контингента ВС Турции, несущего службу в Афганистане, продолжается и завершится в кратчайшие сроки.

Эрдоган осудил серию терактов в Кабуле, произошедших накануне и унесших жизни около 100 человек, назвал произошедшее трагедией.

"Турция осуждает трагедию, масштабный теракт, имевший место накануне в Кабуле", - заявил турецкий лидер.

Накануне агентство "Анадолу" со ссылкой на Ибрагима Калына - пресс-секретаря Эрдогана - сообщило, что Анкара предлагает взять на себя управление и обеспечение безопасности в международном аэропорту Кабула после вывода иностранных войск из Афганистана

"В случае достижения договоренности по данной теме, мы продолжим предоставлять там эту услугу", - цитировало агентство Калына.

Он отметил, что это "пойдет как на благо Афганистану и переходному процессу в этой стране, так и новому сформированному правительству в будущем".

"Потому что для того, чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование", - сказал Калын.

"Необходимо обеспечить безопасность в аэропорту. Будет ли это обеспечено со стороны афганских сил "Талибана" или частной охраны? Там обязательно должна быть создана структура безопасности. Не думаю, что талибы обладают таким потенциалом.