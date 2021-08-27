Один работающий будет кормить несколько пенсионеров - Минфин

Из-за старения населения в Украине существует риск, что скоро один работающий украинец будет содержать нескольких пенсионеров, поэтому уже сейчас людям стоит задуматься о пенсионных накоплениях, сообщает УНИАН.

Об этом министр финансов Сергей Марченко написал в Facebook.

"Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с количеством работающих, которые платят взносы ЕСВ. Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях" , - написал министр.

По словам Марченко, существующую сейчас в Украине солидарную систему придумали в 19 веке, и она похожа на финансовую пирамиду, когда большое количество трудоспособного населения финансирует пенсионеров.

"Солидарная пенсионная система работает так: отчисления из вашей заработной платы в виде единого социального взноса поступают в Пенсионный фонд и сразу перераспределяются и выплачиваются нынешним пенсионерам. Накопительная система - отчисления с вашей зарплаты аккумулируются на вашем индивидуальном пенсионном счете. В итоге вы получите в виде накопительной пенсии все взносы плюс инвестиционный доход" , - написал Марченко.

Министр добавил, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.