Андре Тан показал трендовую верхнюю одежду на осень 2021

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какая верхняя одежда будет в тренде осенью 2021. По словам модельера, в моде будет кожаные жакеты, яркие плащи и животные принт, сообщает Обозреватель.

Соответствующий пост дизайнер опубликовал на личной странице в Instagram.

Кожаный жакет

Кожаные жакеты. Источник: instagram.com/andre_tan_official

Знаменитый модельер призвал выбирать чуть удлиненную оверсайз модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер.

"Комбинируйте его с полярными по фактуре материалами (деним, шерсть)" , – написал он.

Яркий плащ-дождевик

Яркие плащи. Источник: instagram.com/andre_tan_official

По словам Андре Тана, это прекрасная возможность добавить интересный крой или яркий цвет в повседневный образ.

"Для баланса наряда сочетайте с более структурированными вещами" , – отметил дизайнер.

Кейп

Трендовые кейпы. Источник: instagram.com/andre_tan_official

Тан считает, что кейп вечно модная базовая вещь, которую можно сочетать как с трениками, так и с вечерним нарядом.

Пальто с мягкой линией плеча

Пальто с мягкой линией плеча. Источник: instagram.com/andre_tan_official

"Обратите внимание на длину миди – это лучший выбор с точки зрения практичности. Мягкая линия добавит женственности и элегантности в ваш образ" , – написал модельер.

Животный принт

Животные принт. Источник: instagram.com/andre_tan_official

Андре подчеркнул, что такой принт не выглядит вульгарно.

"Если боитесь выглядеть слишком ярко — выбирайте принты приглушенных оттенков (комбинация черного и белого, песочный цвет)" , – написал он.

Кожаный тренч

Кожаные тренч. Источник: instagram.com/andre_tan_official