Андре Тан показал трендовую верхнюю одежду на осень 2021

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какая верхняя одежда будет в тренде осенью 2021. По словам модельера, в моде будет кожаные жакеты, яркие плащи и животные принт, сообщает Обозреватель.

Соответствующий пост дизайнер опубликовал на личной странице в Instagram.

  • Кожаный жакет
Кожаные жакеты.
Кожаные жакеты. Источник: instagram.com/andre_tan_official

Знаменитый модельер призвал выбирать чуть удлиненную оверсайз модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер.

"Комбинируйте его с полярными по фактуре материалами (деним, шерсть)", – написал он.
  • Яркий плащ-дождевик
Яркие плащи.
Яркие плащи. Источник: instagram.com/andre_tan_official

По словам Андре Тана, это прекрасная возможность добавить интересный крой или яркий цвет в повседневный образ.

"Для баланса наряда сочетайте с более структурированными вещами", – отметил дизайнер.

  • Кейп
Трендовые кейпы.
Трендовые кейпы. Источник: instagram.com/andre_tan_official

Тан считает, что кейп вечно модная базовая вещь, которую можно сочетать как с трениками, так и с вечерним нарядом.

  • Пальто с мягкой линией плеча
Пальто с мягкой линией плеча.
Пальто с мягкой линией плеча. Источник: instagram.com/andre_tan_official

"Обратите внимание на длину миди – это лучший выбор с точки зрения практичности. Мягкая линия добавит женственности и элегантности в ваш образ", – написал модельер.

  • Животный принт
Животные принт.
Животные принт. Источник: instagram.com/andre_tan_official

Андре подчеркнул, что такой принт не выглядит вульгарно.

"Если боитесь выглядеть слишком ярко — выбирайте принты приглушенных оттенков (комбинация черного и белого, песочный цвет)", – написал он.
  • Кожаный тренч
Кожаные тренч.
Кожаные тренч. Источник: instagram.com/andre_tan_official

"Тренч не сдает позиции уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы. Но в этом сезоне без кожаного тренча вам просто нельзя выходить из дома", – написал Тан.

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