В Мариуполе помощница воспитательницы воровала золото у детей

В Мариуполе разоблачили помощницу воспитательницы, которая снимала с детей золотые украшения, пока те спали, сообщает Украина 24.

Родители сначала считали, что дети теряют свои украшения, но потом, когда пропавших вещей стало слишком много, обратились в полицию. Четыре факта правоохранители уже подтвердили. Помощница воспитательницы, как оказалось, уже имела судимость за имущественные преступления. Теперь ей грозит до 5 лет за решеткой.

"Установлено, что женщина снимала украшения, пока дети спали, и затем сбывала их. В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении 4 преступлений", — рассказала пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.

Как в саду с детей снимали золото, теперь живо обсуждают жители города. В соцсетях большинство обвиняет даже не воровку, не администрацию заведения, а родителей. Мол, зачем ребенку золотые серьги или цепочки с крестиками.

В каком именно саду работница обворовывала детей, похоже, большая тайна. Этого не говорят ни в полиции, ни в департаменте образования. Однако журналистам удалось выяснить, что женщину уволили, только поднялся скандал. Сейчас дело передано в суд. Вскоре объявят приговор.