СБУ разоблачила "интернет-агентов" РФ: занималась дискредитацией "Крымской платформы"

СБУ заявляет о разоблачении интернет-агентов, действовавших в интересах РФ и распространявших в сети информацию, в частности, направленную на дискредитацию "Крымской платформы".

Об этом говорится в сообщении﻿ Службы безопасности Украины.

"По заданию своих "кураторов" злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов" , - говорится в сообщении.

За такую деятельность подозреваемые получали вознаграждение через российские платежные системы, которые запрещены в Украине.

"Установлено, что в состав вражеского организации входило несколько местных жителей. Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" , - добавили в спецслужбе.

Одному из организаторов группы правоохранители сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела переданы в суд.

Также в СБУ сообщили о том, что были осуждены два интернет-агента, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.