В ОП рассказали, перенесут ли встречу Зеленского и Байдена
На фоне событий в Афганистане стали появляться слухи о возможном переносе встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая должна состоятся 31 августа, сообщает Вести.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал такую возможность.
Никифоров не дал четкого ответа на вопрос о возможном переносе даты, но согласился, что фокус внимания сейчас действительно сместился с украинских вопросов:
"Фокус немного сместился, это правда. Но он сместился для обеих стран одинаково. И у Украині, и у США появилась новая точка соприкосновения – эвакуация людей из Афганистана. Украина сейчас один из активных игроков в этой ситуации. Вчера (26 августа – ред.) мы вывезли очередную большую группу людей, но информацию об этом рейсе пока не распространяем. Так что даже в такой ситуации президентам будет о чем поговорить", – рассказал Никифоров.