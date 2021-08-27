В ОП рассказали, перенесут ли встречу Зеленского и Байдена

На фоне событий в Афганистане стали появляться слухи о возможном переносе встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая должна состоятся 31 августа, сообщает Вести.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал такую возможность.

Никифоров не дал четкого ответа на вопрос о возможном переносе даты, но согласился, что фокус внимания сейчас действительно сместился с украинских вопросов: