Эксперты спрогнозировали рост цен в следующем году

Реальный ВВП Украины в 2022 году может вырасти на 3,5%, свидетельствуют данные макроэкономического прогноза аналитического отдела "Альфа-Банка", сообщает УНИАН.

Как отметили аналитики, несмотря на откровенно слабый показатель роста реального ВВП во II квартале лишь на 5,4% г/г, можно наблюдать восстановление потребительского спроса до передкоронавирусного уровня и его превышение.

Высокие цены на сырьевые товары разогнали украинский экспорт и существенно усилили финансовые результаты ряда отраслей. В III квартале экономика получит дополнительный импульс благодаря рекордному урожаю, финансово усиленного дополнительным скачком цен на аграрную продукцию Украины.

"Однако восстановление украинской экономики остается сконцентрированным прежде всего на потребительской компоненте. Несмотря на улучшение деловых ожиданий и значительное усиление финансовых результатов бизнеса в первом полугодии 2021 года, инвестиционная активность оставалась слабой. Недостаточный объем инвестиций является одной из причин умеренных ожиданий роста украинской экономики в 2022 году и на дальнейшую перспективу. Согласно базовой траектории прогноза, в 2022 году реальный ВВП Украины вырастет на 3,5%" , - сказано в прогнозе.

При этом, по данным аналитиков банка, активный потребительский спрос и высокие цены внешних рынков подпитывают высокую инфляцию в Украине.

"Согласно нашему базовому прогнозу, рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом измерении будет сохраняться на уровне 10-11% до конца 2021 года. Мощные инфляционные процессы выведут объем ВВП за отметку 5 трлн грн уже в 2021 году. Для ощущения масштаба событий: отметка в 4 трлн грн была преодолена лишь недавно, в 2020 году" , - говорится в сообщении.

Согласно базовому сценарию, динамика ИПЦ в течение 2022 года будет сохраняться выше целевого диапазона Национального банка Украины, который определен как 4-6%.