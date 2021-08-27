Можно ли похудеть с помощью напитка Proffee - нового тренда TikTok

Популярные социальные сети постоянно подбрасывают что-нибудь новенькое. Так, последнее увлечение, которое заинтересовало миллионы пользователей TikTok - это кофе, смешанная с протеином, известная как proffee, сообщает Країна здоров'я.

Чтобы приготовить этот напиток, надо положить в кофе кубики льда, а затем добавить протеин, который лучше всего смешивать именно с холодным напитком. К тому же, как и в любую чашку кофе, можно положить специи, сливки, сахар, молоко.

Зачем это надо? Как пояснила американский диетолог Кэрри Ганс, протеин, или иначе белок, помогает поддерживать и наращивать мышцы, производить необходимые ферменты и гормоны, формировать ткани и органы человека.

Що касается количества протеина на чашку кофе, то в среднем диетолог рекомендует одну мерную ложку, или не менее 20 граммов белка. При этом она советует следить за составом протеиновой добавки, ведь некоторые бренды используют сорбит, что может вызвать диарею.

И все-таки я хочу сказать, что у этого напитка много более полезных альтернатив, богатых белком, таких как яйца, йогурт и тофу. Кроме того, выбирая цельные продукты, вы получаете множество витаминов и минералов, которых нет в протеине, - предупредила Кери Ганс.

Существует мнение, что сочетание спортивных напитков для наращивания мышц и энергичного кофеина повышает уровень энергии и, что более сомнительно, сжигает больше калорий. Однако врачи и медицинские эксперты предупреждают, что эта новая смесь может вызвать нарушение сердечного ритма и чрезмерное потребление сахара.