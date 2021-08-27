Названы пять худших привычек натощак, вредные для здоровья

Диетолог призвала не пить кофе и спиртное на голодный желудок, а также отказаться от жвачки и споров, сообщает Корреспондент.

Индийский диетолог Пуджа Махиджа перечислила пять привычек, которые вредны на голодный желудок.

1. Так, Махиджа призвала отказаться от употребления чая и кофе сразу же после пробуждения.

"Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись с утра. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке", – отметила она.

2. Также диетолог не советует пить на голодный желудок алкогольные напитки. По ее словам, спиртное без пищи очень быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение.

3. Еще одна вредная привычка – жевательная резинка натощак

"Жвачка провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать воспаление и язву", – объяснила Пуджа.

4. Кроме того, доктор не рекомендует ходить за продуктами до еды. Согласно исследованиям, голодные люди не только покупают значительно больше продуктов, чем нужно, но и склонны выбирать более калорийную пищу.

5. Последний совет Махиджы – не вступать в споры на голодный желудок, так как у голодного человека понижен уровень сахара в крови и он более подвержен эмоциям. Перед решением важных вопросов лучше устроить здоровый перекус.